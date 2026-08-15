Forte e determinada são palavras que Eliete Santana usou para relembrar a sobrinha Vitória Alves Pellegrini, de 20 anos, que morreu após passar por um parto de emergência e ficar internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Araguaína. A jovem foi uma das vítimas de um acidente na TO-222 e morreu dias depois da colisão.\nForte, determinada. Quando ela queria algo, lutava e conseguia. Com a personalidade forte, sabia bem o que queria”, conta a tia.\nVitória estava em uma caminhonete que capotou no último dia 8 de agosto. No veículo também viajavam o companheiro dela, Thor Mariano da Silva, de 21 anos, e Paulo Clímaco Netto, de 20 anos. Os dois morreram ainda no local do acidente.\nGrávida, Vitória foi socorrida e levada para um hospital em Araguaína. Na terça-feira (12), ela precisou ser submetida a uma cesariana de emergência. Depois do procedimento, foi encaminhada para a UTI e chegou a precisar de doações de sangue.