Wanderli Rocha Silva, de 37 anos, morava em Figuerópolis, na região sul do estado, e deixou dois filhos. Ele morreu durante um acidente entre um carro e uma caminhonete na BR-153. Pelas redes sociais, familiares de Wanderli Rocha postaram uma nota de pesar e lamentaram o luto.\nNeste momento de tristeza, manifesto minha solidariedade a todos os nossos familiares e amigos, rogando a Deus que conceda conforto aos corações e força para superar essa perda irreparável. Que sua memória seja sempre lembrada com carinho por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", disse por meio de nota o presidente da Câmara de Cariri do Tocantins e vereador Júnior Chaveiro, primo de Wanderli Rocha.\nO Jornal do Tocantins entrou em contato com os familiares de Wanderli Rocha, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.