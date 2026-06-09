Jhenyfer Camilly morreu após acidente de trânsito na BR-010 (Arquivo Pessoal/Maria Aparecida)\nO motorista apontado pela Polícia Civil como responsável pelo acidente que terminou com a morte da estudante de nutrição Jhenyfer Camilly Alves dos Santos, de 22 anos, é o policial militar Nerivaldo Mendes Batista de Souza, de 39 anos. Ele foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Policial militar é indiciado por homicídio culposo de estudante em Palmas\nNerivaldo Mendes é policial militar do Tocantins, lotado no Batalhão de Choque. Ele ocupa o cargo de terceiro-sargento (QPPM), e integra a corporação desde julho de 2014.\nEm nota, a defesa do policial militar informou que irá aguardar acesso ao indiciamento para se manifestar.