O jovem que morreu em um grave acidente na TO-030, em Palmas, foi identificado como Gean da Silva Oliveira, de 27 anos, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO). O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (29), no km 18 da rodovia, em um trecho conhecido como curva de Taquaruçu.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Acidente na TO-030 deixa jovem morto e dois feridos\nGean era passageiro de um veículo da empresa Eletro Hidro Ltda. (EHL), terceirizada que presta serviços para a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto). Segundo informações repassadas pela agência, o motorista teria perdido o controle da direção, fazendo com que o automóvel saísse da pista e caísse em uma ribanceira.\nO corpo do jovem foi recolhido e levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmas. De acordo com a SSP, a liberação ainda depende da conclusão dos procedimentos legais, já que os familiares da vítima não moram no Tocantins.