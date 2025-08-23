Karol Digital em salão de beleza e promoção de produtos da sua empresa (Karol Digital/Instagram/Reprodução)\n"Empresária, digital influencer, lifestyle" são as descrições usadas por Maria Karollyny Campos Ferreira para se descrever nas redes sociais. Conhecida como Karol Digital, a influencer foi presa nesta sexta-feira (22) durante operação da Polícia Civil, em Araguaína. Antes de acumular 1,5 milhões de seguidores na rede social, Karol havia sido presa suspeita de cometer vários roubos em 2015 e, como parte do acordo na Justiça, se comprometeu a escrever cartas para as vítimas dos crimes.\nAlém disso, a influencer afirma ser CEO de quatro empresas de segmentos diferentes e ostenta uma vida de luxo.\nKarol é investigada por participar de esquema de exploração de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular. O namorado dela, Dhemerson Rezende Costa, também foi preso preventivamente pelos mesmos crimes. Durante a operação foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, além do sequestro e bloqueio de bens móveis e imóveis avaliados até o limite de R$ 37.209.761,91.