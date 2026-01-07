Corpo de Rozália Gonçalves Pereira, de 36 anos, foi encontrado em Araguaína (Divulgação/Instagram de Araguaína 24h)\nRozália Gonçalves Pereira, de 36 anos, trabalhou como merendeira por um ano e nove meses em uma escola municipal de Araguaína, no norte do Tocantins. Desaparecida por cinco dias, ela teve o corpo encontrado em um terreno baldio após um morador relatar mau cheiro na região.\nDe acordo com a Prefeitura de Araguaína, Rozália trabalhava na Escola Municipal Joaquim Carlos Sabino dos Santos. O contrato profissional durou de fevereiro de 2024 a novembro de 2025.\nFeminicídio e violência doméstica: o que se sabe sobre jovem assassinada a facadas dentro de casa\nMerendeira encontrada morta em Araguaína saiu para encontro marcado pela internet, diz PM\nFilho é preso suspeito de ameaçar de morte e agredir a mãe em Bom Jesus do Tocantins