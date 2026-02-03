Amanda Vasconcelos Barbosa Tavares Reis, de 28 anos, foi presa nos EUA após dirigir sem carteira de habilitação válida e tentar fugir durante uma abordagem policial. Ela é casada com o cantor Henrique, que faz dupla com o irmão Juliano.\nA prisão aconteceu nesta segunda-feira (2), em Orlando, na Flórida. Amanda Vasconcelos continua detida até a audiência da Justiça, que está marcada para as 11h desta terça-feira (3). Conforme o relatório da polícia de Orlando, ela ainda foi autuada ao pagamento de uma multa de US$ 500.\nAs informações são públicas e constam no Departamento do Sheriff do condado de Orange. O JTo tenta contato com a assessoria da dupla sertaneja, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nEmpresária e mãe\nAmanda Vasconcelos é empresária e sócia de empresas no setor de comércio de roupas e acessórios, localizadas em Palmas. Ela mora com a família na fazenda “Terra Prometida”, de propriedade da dupla sertaneja, que fica localizada em Porto Nacional, a cerca de 60 km da capital.