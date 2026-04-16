O influenciador goiano e dono da página de fofocas "Choquei", Raphael Sousa Oliveira, de 31 anos, recebeu R$ 270 mil do funkeiro MC Ryan SP por serviços de publicidade. A informação foi dada ao g1 pelo advogado Frederico Medeiros. Além desse valor, Raphael teria recebido uma transferência de R$ 100 mil de uma pessoa que ele alegou desconhecer, em depoimento à Polícia Federal.\nRaphael foi preso preventivamente, em um condomínio de luxo de Goiânia, na quarta-feira (15), suspeito de atuar na produção e divulgação de conteúdos favoráveis ao artista e mais dois investigados por lavagem de dinheiro e transações ilegais de mais de R$ 1,6 bilhão.\nAo g1, a defesa do influenciador goiano, representada também pelo advogado Pedro Paulo Medeiros, nega o envolvimento dele na organização criminosa e afirma que "seu vínculo com os fatos investigados decorre, exclusivamente, da prestação de serviços publicitários por meio de sua empresa, responsável pela comercialização de espaço de divulgação digital" (leia a íntegra ao final do texto).