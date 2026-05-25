O cadastro eleitoral está fechado até o dia 2 de novembro, mas alguns serviços continuam disponíveis para as eleitoras e os eleitores do Tocantins. Segundo a Justiça Eleitoral, ainda é possível emitir a segunda via do título, pagar multas, obter certidões e consultar a situação eleitoral normalmente.\nPor outro lado, atendimentos que envolvem mudanças no cadastro foram suspensos desde o último dia 7 de maio. Entre eles estão a emissão do primeiro título, coleta biométrica, atualização de dados, regularização, mudança de local de votação e transferência de domicílio eleitoral.\nO fechamento do cadastro está previsto na Lei das Eleições e é necessário para que a Justiça Eleitoral consolide os dados do eleitorado e organize o pleito de outubro.\nConfira abaixo o que ainda pode ser feito e o que está temporariamente indisponível.