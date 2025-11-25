Com a nova regra nacional sobre o uso de faróis baixos os motoristas devem redobrar a atenção durante os tráfegos pelas rodovias estaduais do Tocantins. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a regra é obrigatória devido a grande parte da malha estadual ser de pista simples.\nOs motoristas devem manter o farol ligado mesmo com boa visibilidade, como nas rodovias:\nTO-050 (Palmas--Porto Nacional)\nTO-080 (Palmas--Paraíso)\nTO-222 (Araguaína--Babaçulândia)\nTO-404 (trechos rurais no norte do estado)\nTO-335 (entre Colinas e Palmeirante)\nPelas regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o farol baixo deve ser mantido aceso sempre em rodovias de pista simples e em qualquer situação de visibilidade reduzida, como chuva, neblina, fumaça, túneis, amanhecer e entardecer. Já em pistas duplas com separação física entre os sentidos, o uso não é mais obrigatório durante o dia, exceto em condições adversas. Veículos equipados com luz de rodagem diurna (DRL) seguem dispensados.