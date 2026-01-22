Uma mulher que usou um emagracedor vendido de forma ilegal no Brasil está internada em estado grave desde dezembro, em Belo Horizonte. O medicamento utilizado por Kellen Oliveira Bretas Antunes, 42, segundo publicação da filha no Instagram, é o Lipoless (tirzepatida) em ampola, do laboratório paraguaio Eticos. O produto não tem autorização da Anvisa para ser comercializado no Brasil.\nAtualmente, o único medicamento com o princípio ativo tirzepatida permitido no Brasil é o Mounjaro, da Eli Lilly, que detém a patente. Em comunicado, o laboratório afirma que "produtos do Paraguai que alegadamente contêm tirzepatida não são equivalentes ao Mounjaro e não foram aprovados pela Anvisa como 'genéricos'".\nApesar de a autoridade reguladora do Paraguai ter supostamente autorizado alguns destes produtos, isso não significa que eles cumprem os critérios científicos, clínicos e de qualidade exigidos pela Anvisa", diz a Eli Lilly.