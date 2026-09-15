O buriti que virou abrigo para uma família de curiquinhas-verdes ganhou mais tempo de vida em meio à obra de uma nova rotatória em Araguaína, no norte do estado. Mesmo com a palmeira morta, a Prefeitura decidiu mantê-la no local até que os filhotes deixem o ninho construído dentro do tronco.\nA árvore entrou no caminho da pavimentação da Avenida Governador Siqueira Campos, na Vila Santiago. A equipe se preparava para fazer a retirada quando encontrou o ninho e um casal de curiquinhas-verdes. Desde então, os trabalhos seguem no entorno, mas a parte da rotatória que alcança o buriti permanece pendente.\nO ponto fica dentro da área destinada ao Parque Nascentes do Neblina, projeto de conservação ambiental que prevê cerca de 300 mil metros quadrados.\nVeja os próximos feriados em 2026 no Tocantins\nJustiça manda aluno mudar de turma após ataques racistas e de gênero contra colega de 14 anos