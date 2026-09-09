Famosos como Carolina Dieckmann, Juliana Paes, Mariana Nolasco e Paola Carosella estão entre as personalidades que escolheram a Chapada dos Veadeiros para dias de descanso e contato com a natureza — (Reprodução/Instagram de Carolina Dieckmann, Juliana Paes, Mariana Nolasco e Paola Carosella)\nNão é de hoje que a Chapada dos Veadeiros aparece no roteiro dos famosos. Grazi Massafera, Carolina Dieckmann, Juliana Paes, Wanessa Camargo, Jesus Luz e Paola Carosella são alguns dos nomes que já passaram pela região. Mais recentemente, Grazi voltou a escolher o destino para as férias e Juliano Floss publicou registros da viagem pelas cachoeiras de Goiás.\nA lista é grande e reúne atores, cantores, modelos, apresentadores e influenciadores. Fernanda Paes Leme, Ana Hikari, Mônica Iozzi, Ícaro Silva, Thaynara OG, Isabella Santoni, Hugo Gloss e Mariana Nolasco também já estiveram por lá. Dado Dolabella foi além das férias e chegou a morar em Alto Paraíso.