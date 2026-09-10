Casas e comércios ocupam há mais de 25 anos parte da Rua Vitória da Conquista, em Araguaína, no norte do Tocantins. Diante da situação, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) recomendou que a prefeitura desobstrua e recupere a via. O prefeito Wagner Rodrigues Barros (UB) tem 15 dias para informar se acata as determinações.\nO documento, assinado pelo promotor de Justiça Saulo Vinhal da Costa, da 6ª Promotoria de Justiça da cidade, é da última quinta-feira (3). A usurpação do logradouro público veio à tona em 1999, durante a tramitação de uma ação de despejo na 2ª Vara Cível da comarca.\nConforme o documento do MPTO, o réu contestou a cobrança de aluguel referente a uma oficina mecânica ao apontar que o imóvel pertencia, na realidade, ao município e ocupava ilegalmente o leito da via. Ao longo dos anos, as construções avançaram e bloquearam o traçado da rua entre a Rua Coronel Aquiles de Pina e a Rua Café Filho, alcançando a altura do número 200 da Avenida Santos Dumont.