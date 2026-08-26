A antiga 3ª Companhia de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) passou a funcionar como Batalhão e ganhou atribuição para atuar em todo o Tocantins. A mudança consta no Decreto nº 7.222, publicado no Diário Oficial do Estado, que transformou o grupamento em uma Unidade Policial Militar Especializada.\nCom a nova estrutura, o Batalhão da Rotam deixa de responder ao Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e passa a ser subordinado diretamente ao Comando de Policiamento Especializado (CPE). A sede administrativa permanece em Palmas, mas a atuação da tropa passa a abranger todas as regiões do estado.\nCandidata de 1,55 m eliminada por altura consegue permanecer em concurso da Polícia Militar após decisão do STF\nMenino de 5 anos 'denuncia' tio e PM descobre que 'agressor' tem a mesma idade