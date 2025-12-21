Bombeiros fazem mapeamento em área afetada por rompimento de barragem (Corpo de Bombeiros/Divulgação)\nOs bombeiros identificaram que seis casas foram impactadas com o rompimento da barragem em Ponte Alta do Bom Jesus, já que as famílias utilizavam diretamente a água do Rio Ribeirão Bonito. As residências ficam entre o local do rompimento e a rodovia TO-110. As ações na região ainda continuam para mapear os impactos causados no local.\nAs informações são do boletim deste sábado (20), divulgado pelo Corpo de Bombeiros. Na atualização feita às 21h20, os militares informaram que outras quatro casas, habitadas por cinco pessoas, foram mapeadas entre a TO-110 e a foz do Rio Ribeirão Bonito. Essas residências não foram atingidas diretamente pelas águas.\nSegundo a Defesa Civil, a principal demanda dos moradores da região tem sido o fornecimento de água potável. No sábado, foram colhidas amostras da água, que devem ser analisadas para verificar a qualidade e possibilidade de retomada do uso pelos ribeirinhos.