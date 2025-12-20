-Comerciante deixou o local às pressas (1.3352419)\nO comerciante Thiarles Ribeiro, que teve o bar atingido após o rompimento de parte de uma barragem em Ponte Alta do Bom Jesus, no sudeste do Tocantins, disse que não conseguiu salvar nada (veja vídeo acima). Parte da barragem se rompeu nesta sexta-feira (19) e causou estragos no município. Não há feridos.\nMeu comércio fica no único ponto turístico da cidade, a 20 km da represa. Não deu tempo de nada. A gente só conseguiu desligar os equipamentos. Está tudo embaixo da água. Agora a gente vai esperar baixar para avaliar o que perdeu ou não”, disse.\nAutoridades municipais e estaduais foram informadas da situação no início da manhã desta sexta-feira e as primeiras medidas foram retirar a população ribeirinha e os animais das margens.\nO comerciante fez um vídeo mostrando o local antes de ser inundado e a situação da mercadoria dentro do estabelecimento.