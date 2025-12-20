O rompimento de uma barragem em Ponte Alta do Bom Jesus, no sudeste do estado, nesta sexta-feira (19), provocou alagamentos na zona rural, danos ambientais e impacto em áreas próximas a pontos turísticos. O acidente mobilizou autoridades estaduais e municipais para monitoramento e resposta emergencial.\nImagens divulgadas após o ocorrido mostram um cenário de destruição, com alteração do curso da água e prejuízos à paisagem natural. O governo do estado pediu calma e cooperação da população enquanto acompanha a situação.\nRompimento de barragem atinge ponto turístico; veja antes e depois\nImagens mostram cenário de destruição após barragem se romper\nGovernador pede calma e cooperação após rompimento de barragem no interior\n1. O que aconteceu em Ponte Alta do Bom Jesus?\nHouve o rompimento de uma barragem no município de Ponte Alta do Bom Jesus, no interior do Tocantins, causando a liberação repentina de grande volume de água e alagamentos em áreas próximas.