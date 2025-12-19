O volume de água liberado no rio Ribeirão Bonito após o rompimento de uma barragem em Ponte Alta do Bom Jesus, no sudeste do estado, atingiu um ponto turístico da cidade. As águas cristalinas do balneário que leva o mesmo nome do rio, ganharam um tom marrom e invadiram pequenos comércios próximos.\nA represa ficou praticamente vazia após o vertedouro de uma Central Geradora Hidrelétrica (CGH) particular da região se romper nesta sexta-feira (19). Autoridades municipais e estaduais foram informadas da situação no início da manhã e as primeiras medidas foram retirar a população ribeirinha e os animais das margens. Não há feridos.\nA represa ficou praticamente vazia após o vertedouro de uma Central Geradora Hidrelétrica (CGH) particular da região se romper nesta sexta-feira (19). Autoridades municipais e estaduais foram informadas da situação no início da manhã, e as primeiras medidas foram retirar retirar da população ribeirinha e dos animais das margens. Não há feridos.