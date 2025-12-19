-VÍDEO DA BARRAGEM (1.3352206)\nParte de uma barragem se rompeu nesta sexta-feira (19) e causou estragos no município de Ponte Alta do Bom Jesus, no sudeste do Tocantins. Com o aumento do volume de água do Ribeirão Bonito, a população que reside ao redor precisou ser retirada da região.\nDe acordo com o tenente-coronel Benvindo Filho de Queiroz, da Defesa Civil Estadual, as equipes estão em contato com a prefeitura do município e as informações preliminares são de que o rompimento aconteceu em um vertedouro de uma Central Geradora Hidrelétrica (CGH) particular da região, que estava em fase final de construção.\nTivemos registros de moradores que são ribeirinhos e tiveram que ser retirados de suas moradias. [...] Também tivemos um risco na trafegabilidade da TO-110, mas os bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária também estão no local e estamos nessa fase, ainda levantando a situação", explicou.