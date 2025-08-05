As romarias do festejo do Senhor do Bonfim em Natividade e Tabocão começam nesta quarta-feira (6). A festa religiosa secular vai até o dia 15 de agosto. Neste ano, os católicos terão a presença do padre Fábio de Melo.\nAlém das celebrações, a programação inclui missas, novenas, caminhadas, procissões, terços, entre outras atividades de fé e devoção.\nEm Natividade, a tradição entre os fiéis é sair do município a pé, em peregrinação até o povoado do Bonfim. O percurso é de 23 km.\nSegundo o governo do Tocantins, será montado um ponto de apoio aproximadamente no km 12 para descanso, cuidados de saúde como aferição de pressão e pequenos curativos, água e alimentação. Uma equipe servirá lanches entre 6h e 16h, e caldos a partir das 17h.\nNo dia 13 de agosto, após a missa, o público poderá conferir a apresentação de Fábio de Melo. Já no dia 15, feriado estadual, será realizada a tradicional missa campal no povoado Senhor do Bonfim.