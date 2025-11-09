As rochas com linhas perfeitas que chamaram a atenção de moradores em Aguiarnópolis, no norte do estado, possuem aproximadamente 200 milhões de anos, segundo o geólogo Otton Pinheiro. O especialista conta que as rochas possivelmente foram formadas pelo resfriamento e solidificação do magma, enquanto os "riscos" foram formados por movimentos tectônicos de escala regional.\n"É perfeitamente possível [as linhas retas na rocha]. O estranho seria se ela não fosse reta. Elas são resultantes de movimentos tectônicos de escala regional", explicou o geólogo.\nAs imagens das linhas no norte do Tocantins foram registradas pelo vereador Elias Júnior no dia 2 de novembro de 2025. Ele e o morador Francisco Nivaldo foram até a margem do Rio Tocantins para gravar um vídeo sobre a construção da ponte Juscelino Kubitschek, quando avistaram as rochas.