Rio Araguaia (Divulgação/Secima)\nO Rio Araguaia, um dos maiores símbolos ambientais e turísticos do país, está sob alerta. Um estudo recente da Universidade Estadual de Goiás (UEG) mapeou a qualidade da água em pontos estratégicos e acendeu o sinal amarelo para a poluição em trechos próximos a importantes polos de veraneio, como Aruanã na região noroeste de Goiás, e em Araguarças e Britânia na região oeste do estado.\nAo POPULAR, a professora e pesquisadora Joana D'arc Castro destacou como foi realizada a pesquisa. Segundo a professora, o processo de análise durou em torno de 2 anos e foi um método de pesquisa financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Cnpq).\nPercorremos todo o rio, desde o Mato Grosso até o finalzinho do Tocantins. E isso deu por volta de 26.677 km dentro do Tocantins e dentro de Goiás, 24.671 km. A pesquisa de campo com busca de água demorou três meses e meio', explicou Joana D'arc.