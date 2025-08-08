Wanderson de Jesus Santos e Leomar Barros Batista, réus pelas mortes dos moradores de rua Edivando Alves Gomes e Gilvan Gomes da Silva, foram condenados pelo Tribunal do Júri de Palmas. As penas somadas chegam a 69 anos e eles não poderão recorrer em liberdade.\nO julgamento ocorreu nesta quinta-feira (7) e durou todo o dia. A sentença da 1ª Vara Criminal de Palmas saiu após as 20h. A defesa dos acusados, representada pela Defensoria Pública, não se manifestou até a publicação desta reportagem.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição – TO: Acusados pelas mortes de moradores de rua enfrentam júri popular; confira\nAs mortes foram registradas nas proximidades da Avenida JK, na madrugada do dia 17 de janeiro de 2023. Edivando foi estrangulado em um ponto de ônibus da avenida e Gilvan foi morto com golpes de cabo de vassoura, enquanto dormia na quadra 104 Norte.