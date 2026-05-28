Condenado pela morte de João Paulo Pinheiro Sousa, Íris Mendonça de Souza Santos recebeu pena de 14 anos e 3 meses de prisão. O julgamento foi realizado nesta terça-feira (26) e levou em consideração o crime ocorrido em 2022, em Araguaína, no norte do Tocantins, motivado por uma dívida de R$ 50.\nO g1 e o Jornal do Tocantins entraram em contato com a Defensoria Pública do Tocantins, responsável pela defesa de Íris Mendonça de Souza Santos. O órgão informou que não comenta decisões da Justiça envolvendo julgamentos de pessoas assistidas.\nSegundo a decisão do juiz Carlos Roberto de Sousa Dutra, o Conselho de Sentença considerou o réu culpado por homicídio qualificado. O crime aconteceu em 1º de maio de 2022, logo após João Paulo sair de casa para ajudar uma vizinha com uma instalação elétrica.\nSaiba quem era a idosa que morreu após transfusão em hospital do TO e teve caso denunciado pela família