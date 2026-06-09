Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos (Divulgação/PCTO)\nA decisão da Justiça que transformou o empresário Waldecir José de Lima Júnior, de 40 ano, em réu pela morte do vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, inaugura uma nova fase do caso que repercutiu em Palmas. Preso desde o crime, o acusado agora passa a responder formalmente à ação penal e ainda deverá enfrentar uma série de etapas processuais antes de uma eventual condenação ou julgamento pelo Tribunal do Júri.\nO juiz Cledson José Dias Nunes, da 1ª Vara Criminal de Palmas, recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público e determinou o prosseguimento da ação. Como o empresário permanece preso preventivamente, o magistrado também estabeleceu prioridade na tramitação do processo.\nDefesa terá prazo para se manifestar\nA primeira etapa após o recebimento da denúncia consiste na citação do acusado. A partir desse momento, Waldecir terá prazo de 10 dias para apresentar resposta escrita à acusação por meio da defesa.