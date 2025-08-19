Câmera de segurança flagrou o crime (TV Anhanguera/Reprodução)\nDejair de Oliveira Alves, de 49 anos, acusado de esfaquear a ex-namorada foi condenado a 14 anos de prisão. O júri popular foi realizado nesta segunda-feira (18), na 1ª Vara Criminal de Palmas. O homem vai cumprir pena por tentativa de homicídio qualificado.\nVeja a reportagem no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Homem é condenado a 14 anos de prisão por tentar matar ex-namorada a facadas\nO crime aconteceu no dia 30 de janeiro de 2024, no Jardim Aureny I, região sul da capital. Conforme o processo, a ex-namorada do réu foi atacada enquanto estava na casa do novo companheiro. A condenação levou em consideração que o crime foi premeditado por Dejair, que esperou a vítima sair da casa para tentar matá-la.\nMesmo com a possibilidade de recurso, a defesa do réu informou que não vai recorrer da sentença, já que ele não foi condenado pelo crime de feminicídio, conforme a denúncia da promotoria.