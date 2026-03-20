-Acidente energia Marianópolis (1.3388780)\nMoradores de Marianópolis vivenciaram a falta de energia em parte da cidade na tarde desta quarta-feira (18). Imagens gravadas por moradores registram relógios e padrões de energia pegando fogo. Segundo a concessionária de energia, ocorria uma manutenção de rede programada pela Energisa, porém, quando a energia retornou, causou o incidente, gerando pânico na cidade. Em nota, a distribuidora afirmou que a ocorrência registrada não tem relação com atividades de manutenção na rede elétrica.\nMoradores atribuem o problema a uma ligação feita de forma incorreta. Já a concessionária afirma que o ocorrido resultou de interferência externa na rede durante a atuação de uma empresa de internet, que não teve o nome divulgado, o que teria provocado os danos registrados.