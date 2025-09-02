Está disponível o resultado preliminar do Edital de Remoção Interna para os professores efetivos da rede estadual. Ao todo, são 490 vagas disponíveis para os servidores interessados em mudar para outra unidade escolar.\nO edital foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta segunda-feira (1º). De acordo com o governo, a solicitação de mudança da lotação é para o 1º semestre letivo de 2026.\nOs aprovados no edital vão poder atuar nos municípios de preferência, conforme a disponibilidade de vagas e compatibilidade da área de atuação. Segundo o estado, nos critérios para as vagas, foram considerados o tempo de serviço no cargo, idade e o menor número de faltas injustificadas.\nConfira aqui o edital.\nO período para a desistência da remoção e o recurso contra o resultado preliminar segue até esta terça-feira (2). O resultado definitivo será divulgado no dia 10 de setembro.