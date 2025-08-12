O responsável por uma empresa foi indiciado nesta terça-feira (12) pelo crime de homicídio culposo após a morte do trabalhador Natanael Damasceno Costa, de 23 anos. O jovem estava fazendo reparos em câmeras de vigilância de outra empresa, em uma escada, quando levou um choque e caiu de uma altura de 10 metros. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.\nO nome da empresa em que Natanael trabalhava, assim como o do responsável indiciado não foram divulgados pela Polícia Civil, por isso, o JTo não conseguiu contato com as defesas.\nO jovem morreu na última terça-feira (5), em Araguatins, no Bico do Papagaio. Durante o atendimento, os bombeiros fizeram manobras de reanimação cadiopulmonar com uso do desfibrilador, mas ele não resistiu. Natanael teve queimaduras nos dedos e no braço esquerdo, e hemorragia craniana.