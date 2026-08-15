Cerrado é o bioma sob maior pressão de devastação no território nacional (Weimer Carvalho)\nAs novas regras ambientais e a maior fiscalização sobre imóveis rurais aumentaram a necessidade de regularização no campo. No Tocantins, os proprietários têm orientações específicas para resolver pendências de Reserva Legal. As regras estão previstas na Resolução COEMA/TO nº 140, que define os procedimentos do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa de Regularização Ambiental (PRA).\nManter a propriedade regularizada também pode fazer diferença na hora de conseguir crédito. Levantamentos do Monitor do Crédito Rural apontam que, entre 2019 e 2025, mais de 831 mil operações de crédito rural apresentaram algum tipo de alerta ambiental, envolvendo mais de R$ 90 bilhões em financiamentos.\nAo mesmo tempo, o boletim Termômetro do Código Florestal estima que o Brasil tenha um déficit de 17,3 milhões de hectares de Reserva Legal. Com a fiscalização cada vez maior por imagens de satélite e regras mais rígidas do Conselho Monetário Nacional (CMN), ter a situação ambiental regularizada ajuda o produtor a evitar problemas para conseguir financiamentos e contratar seguros agrícolas.