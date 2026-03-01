-Aterro de represa rompe (1.3380282)\nUma represa se rompeu neste domingo (1º) e causou estragos em Cangas, distrito de Santa Rosa do Tocantins, na região noroeste do estado. Com o rompimento e o aumento do nível do rio, houve alagamentos em estradas da comunidade.\nDe acordo com a Defesa Civil do Tocantins, equipes estão no local junto com a prefeitura do município, e as informações preliminares indicam que o rompimento aconteceu no aterro da represa.\nA prefeitura publicou pelas redes sociais um alerta para chuvas intensas e informou que podem ocorrer alagamentos devido à elevação do nível da água. (Veja nota abaixo)\nImagens registradas por moradores da região mostram estradas alagadas e ponte destruída. Até a publicação desta reportagem, não havia registro de pessoas feridas.(Veja vídeo acima)