Aplicativo leva de 10 a 20 dias para processar a renovação automática (Reprodução/DetranTO)\nA renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas considerados 'bons condutores’ começou a valer no dia 9 de janeiro e já alcançou quase 10 mil condutores em todo o estado. A medida, ofertada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), beneficia quem não cometeu infrações nos últimos 12 meses, simplificando um processo que antes exigia deslocamentos e agendamentos.\nSaiba o que fazer para garantir que seu documento seja atualizado sem precisar sair de casa.\nRequisitos para o condutor\nPara ter direito ao benefício, o motorista precisa ter um histórico limpo que inclui: não ter cometido infrações nos 12 meses anteriores à renovação, além de estar cadastrado voluntariamente no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) via aplicativo. Outros requisitos essenciais é que a data de vencimento da CNH seja a partir de 1º de dezembro de 2025, que o documento tenha validade de 10 anos e não possua nenhuma restrição médica