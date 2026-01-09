O ministro dos Transportes Renan Filho (MDB) assina nesta sexta-feira (9) as novas regras de renovação automática da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para bons condutores.\nCom as mudanças, o Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) renovará automaticamente a CNH de motoristas que não anotaram pontos nos 12 meses anteriores ao fim da data de validade. O condutor não precisará fazer exame, pagar taxa ou visitar um órgão público para ter a habilitação renovada.\nPalmas retoma distribuição de fitas de glicemia na rede municipal de saúde\nInvestigação social é etapa obrigatória em concursos da Polícia Militar; veja prazo\nDetran anuncia concurso para vários estados; veja detalhes\nA nova regra vale para a carteira digital, disponível no aplicativo CNH do Brasil. Se o motorista quiser renovar também a carteira física -cuja apresentação não é mais obrigatória- deverá solicitar o documento novo ao Detran e pagar uma taxa.