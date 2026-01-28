Uma operação da Polícia Civil do Tocantins resultou na apreensão de 17 caixas de remédios destinados ao emagrecimento com comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em Paraíso do Tocantins, segundo a corporação. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (27) no setor Jardim Paulista e integra investigação conduzida pela 61ª Delegacia de Polícia.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), equipes da 9ª Central de Atendimento e da 63ª Delegacia encontraram ainda galões de combustível armazenados de forma irregular dentro de um imóvel residencial, situação que, conforme a polícia, representa risco de incêndio e explosão para moradores da vizinhança.\nA autoridade policial responsável pelo caso, delegado-chefe José Lucas Melo, informou que uma mulher de 30 anos e um homem de 50 anos são investigados pela comercialização clandestina dos medicamentos e do combustível, e ainda não foram localizados pela polícia.