Começa nesta segunda-feira (17) o prazo para rematrículas de estudantes que não pretendem mudar de unidade escolar em 2026. O período de renovação vai permanecer aberto até o dia 28 de novembro.\nA Prefeitura de Palmas informou que os pais ou responsáveis devem comparecer nas escolas em que os alunos estão matriculados com os documentos necessários. (Veja abaixo os documentos)\nA rematrícula dos alunos veteranos é obrigatória para a permanência dos estudantes nas unidades escolares. Ainda segundo a prefeitura, o processo é válido para alunos dos centros municipais de educação infantil (Cmeis) e do ensino fundamental, incluindo unidades em tempo parcial e integral.\nVizinho é procurado suspeito de matar a tiros homem e a esposa dele que estava grávida\nGovernador decreta ponto facultativo e servidores do Tocantins terão quartos dias de folga