Deise Carmem era uma pessoa alegre e brincalhona, segundo sobrinha (Arquivo pessoal)\n“Fazia de tudo pela família e colocava tudo nas mãos de Deus”. É assim que sobrinhas descrevem a servidora pública e empresária Deise Carmen de Oliveira Ribeiro, de 55 anos, vítima de feminicídio no sul do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, as duas filhas e o marido dela foram indiciados pelo crime e por tentativa de atrapalhar as investigações.\nEm entrevista ao Jornal do Tocantins, a sobrinha Glauciene Rodrigues de Oliveira contou que a relação com a tia ia além dos laços familiares.\nMinha relação com minha tia era mais de que sobrinha, era de amiga. Era muito bom está juntas, só alegria, muito sorriso, minha tia eram muito trabalhadeiros, honesta e gostava muito de estar ao lado da família, do marido e das filhas. Ela sempre usava estas palavras: ‘meu Marido e minhas filhas presente de Deus’. Ela era evangélica então tudo colocava na presença de Deus’, relembrou Glauciene Rodrigues.