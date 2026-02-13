Um exame de DNA confirmou o parentesco entre mãe e filha que se reencontraram após mais de 40 anos, em Goiânia. Maria Luiza Gomes Soares, de 68 anos, entregou a filha após o nascimento para ser cuidada por outra família devido a problemas financeiros. Após décadas separadas, Ludimila Gomes Duarte, de 41 anos, procurou a polícia para localizar a mãe biológica.\nA confirmação foi divulgada na quinta-feira (12), dias após o reencontro de mãe e filha, que ocorreu na segunda-feira (9), na sede da delegacia do Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID).\nSegundo a Polícia Científica, a perícia reforçou as provas documentais já reunidas ao longo da investigação, entre elas o registro de nascimento em nome da mãe biológica e a compatibilidade das informações familiares.\nPai exemplar e trabalhador rural: quem era o idoso morto em ataque de abelhas no Tocantins