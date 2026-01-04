A rede municipal de ensino de Palmas abre, nesta segunda-feira (5), o período de transferências automáticas e de solicitações de mudança de escola para o ano letivo de 2026. O processo, coordenado pela Secretaria Municipal da Educação, envolve estudantes desde os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) até os anos finais do Ensino Fundamental.\nO Sistema Integrado de Matrículas de Palmas (SIMPalmas) centraliza todo o procedimento de forma virtual. Na plataforma, os responsáveis realizam o cadastro do aluno, acompanham a disponibilidade de vagas e verificam a classificação na lista de espera.\nEstado paga R$ 12,4 milhões em valores atrasados do PCCR da Educação\nA fome se mata com comida, a falta de educação não\nCampus do IFTO de Gurupi oferece vagas para professor substituto com salários de até R$ 8 mil