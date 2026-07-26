Interessados em solicitar novas matrículas ou transferências de estudantes para a rede municipal de ensino em Palmas, terão cinco dias para fazer pedido online. Prazo tem início a partir desta segunda-feira (27). Confira documentação necessária abaixo.\nEstudantes palmenses, ou de unidades de ensino em outros estados ou cidades, que querem ser transferidos ou matriculados no segundo semestre letivo de 2026, devem solicitar entre 27 e 31 de julho no site do Sistema Integrado de Matrículas de Palmas (SIMPalmas).\nA efetivação dessas matrículas acontece entre os dias 3 e 7 de agosto. Após o encerramento do prazo, a Secretaria Municipal da Educação de Palmas informou que solicitações de matrículas para novos alunos vão seguir disponíveis ao longo do segundo semestre.\nProjeto seleciona interessados em apadrinhar crianças em situação de vulnerabilidade