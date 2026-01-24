Motoristas tocantinenses já podem apresentar recurso de multas de trânsito pela internet por meio do site do Detran. A medida elimina a necessidade de atendimento presencial para esse tipo de solicitação e permite acompanhar o processo de forma digital.\nO recurso vale para autuações registradas por agentes do próprio Detran e da Polícia Militar. Multas aplicadas por outros órgãos seguem regras específicas e exigem contato direto com a instituição responsável.\nOs prazos para apresentação da defesa ou do recurso constam na notificação enviada ao proprietário do veículo e devem ser respeitados para que o pedido tenha validade.\nPlaca Mercosul: veja quando motoristas tocantinenses são obrigados a fazer a troca\nIPVA 2026: Governador Wanderlei Barbosa veta propostas e mantém imposto sem descontos\nBlitz da PRF: motorista deve manter velocidade regulamentar da via