O Ministério Público do Tocantins (MPTO) recomendou à Prefeitura de Gurupi e aos órgãos de fiscalização que reforcem o cumprimento das regras para interdição de vias públicas durante festas. O município tem prazo de 10 dias para informar se irá atender as recomendações.\nA medida foi assinada pela promotora de Justiça Maria Juliana Naves Dias do Carmo Feitoza e ocorre após denúncias de irregularidades, principalmente na instalação de tendas em avenidas movimentadas. Segundo o MP, a situação tem causado poluição sonora e transtornos aos moradores.\nO JTo solicitou posicionamento para o municipio, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nDe acordo com o Ministério Público, o principal problema é o descumprimento das distâncias mínimas previstas no Código de Posturas do município. A legislação proíbe a interdição de ruas para eventos a menos de 1,5 km de hospitais, igrejas e asilos.