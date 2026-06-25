Um bebê recém-nascido foi reanimado por bombeiros após nascer dentro do banheiro de casa em Jataí, no sudoeste de Goiás. Segundo os bombeiros, a gestante tinha ido ao banheiro e entrou em trabalho de parto. Quando a equipe chegou ao local, o bebê estava inconsciente nos braços do pai e com o cordão umbilical ainda ligado à mãe.\nO nascimento aconteceu na terça-feira (23), no Setor Jardim Paraíso. O bebê nasceu prematuro, com seis meses de gestação. Os bombeiros informaram que a equipe que atendeu a ocorrência manteve o recém-nascido ligado ao cordão umbilical e iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar.\nAs manobras de reanimação foram realizadas no caminho para o atendimento hospitalar. Ainda segundo os bombeiros, quando estavam perto do hospital, o bebê começou a respirar de forma espontânea e teve os sinais vitais restabelecidos. A mãe e o bebê foram encaminhados para o Hospital Estadual de Jataí (HEJ).