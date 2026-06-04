Três anos após receber por engano R$ 131 milhões na conta bancária, o motorista de Palmas Antônio Pereira do Nascimento, de 52 anos, que ganhou repercussão nacional por comunicar imediatamente o erro e devolver todo o valor, ainda aguarda uma definição da Justiça sobre o pedido de recompensa que apresentou contra a instituição financeira responsável pela transferência.\nO caso voltou a chamar atenção após três anos de espera de uma história que mobilizou o país em 2023. Na época, o motorista percebeu a entrada inesperada de R$ 131.870.227,00 em sua conta e procurou o banco para informar o equívoco. O valor pertencia a uma empresa e acabou transferido de forma indevida durante uma operação financeira.\nA atitude do tocantinense ganhou destaque por ocorrer em um contexto no qual muitas pessoas poderiam optar por permanecer em silêncio diante de uma quantia tão elevada. Em vez disso, ele buscou os canais oficiais para comunicar o erro e colaborar com a devolução dos recursos.