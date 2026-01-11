Após o fim do prazo para a retirada do gado de pastos alugados na Ilha do Bananal, mais de 90% dos animais foram retirados da região. A medida busca frear a criação de animais de maneira ilegal dentro da ilha.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Termina prazo para retirada de gado em pastos alugados na Ilha do Bananal\nUm vídeo gravado na tarde de sexta-feira (9), em Formoso do Araguaia, mostra dezenas de bovinos fazendo a travessia e deixando. Segundo Lino Rocha, chefe do Parque Nacional do Araguaia e analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), quem não retirar os rebanhos será autuado.\n"Ficaram alguns animais perdidos na área, que era gado criado totalmente solto na ilha. Então a gente fez o ajuntamento de todo o rebanho. Aí um ou outro, um pequeno grupo de animais que acabou ficando para trás. Assim que as instituições Ibama, ICMBio e Funai entrarem na área para conferir a retirada dos animais, todo gado não indígena que estiver lá dentro será autuado conforme a determinação do Ministério Público Federal (MPF)", explicou.