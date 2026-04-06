A divulgação do aumento no preço de entrada da Cachoeira do Formiga, localizada no Jalapão, movimentou as redes sociais do ponto turístico nos últimos dias. No Instagram, a administração da cachoeira publicou um comunicado informando que o valor de acesso sofrerá alterações a partir de 1º de julho de 2026, passando de R$ 25,00 por pessoa para R$ 75,00.\nDe acordo com a gestão do atrativo, o reajuste é necessário para manter a qualidade do atendimento e a preservação do local. A cachoeira está situada no Parque Estadual do Jalapão, próxima ao município de Mateiros.\nGás de cozinha importado fica 60% mais caro com guerra e pressiona Petrobras\nPreços de ovos de Páscoa variam até 70% em Palmas, aponta Procon\nMedicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça\nNos comentários, o público critica o novo valor cobrado e questiona a estrutura oferecida. Entre os principais apontamentos estão a falta de infraestrutura, a ausência de melhorias e os impactos relacionados ao fluxo de turistas locais. Usuários também perguntam se haverá investimentos em banheiros, vestiários e outras estruturas de apoio.