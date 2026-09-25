Ronaldo Pereira da Rocha é oficial investigador na 94ª Delegacia de Polícia em Peixe (Reprodução/Facebook de Ronaldo)\nA denúncia apresentada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) contra o policial civil Ronaldo Pereira da Rocha detalha a dinâmica que culminou na morte de Luciano Ferreira da Silva e Silva, de 28 anos. Filho do vereador Lindomar Gomes da Silva, o Preto das Máquinas, o jovem acabou atingido por um disparo no abdômen durante uma confusão na Praia do Porto Franco, em Couto Magalhães, no norte do estado.\nCom base na peça da 1ª Promotoria de Justiça de Colinas do Tocantins e na decisão da 1ª Vara Criminal que acolheu a acusação, o caso tramita como homicídio qualificado por motivo fútil. A Justiça determinou a citação do agente, que ainda não constituiu advogado no processo.\nDesentendimento