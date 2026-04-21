O rapaz chileno com quem o professor Danilo Neves Pereira, de 35 anos, morto na Argentina, diz que pediu para que ele saísse do apartamento após o encontro. “Ele ficou chato e eu pedi para ele ir embora. Não houve violência. Eu simplesmente não gostei da atitude dele”, diz o rapaz para um amigo do professor. Danilo foi encontrado morto após seis dias que estava desaparecido em Buenos Aires.\nNo dia 14 de abril, Danilo avisou um colega, por mensagem, que se encontraria com uma pessoa, que conheceu por meio de um aplicativo, e enviou o endereço do local. Após não responder mais às mensagens e nem publicar informações nas redes sociais, amigos e familiares se mobilizaram para que ele fosse encontrado.\nNas mensagens trocadas com o amigo do professor, o rapaz chileno disse que não sabia que Danilo era “bipolar ou paranoico”. “Ele se vestiu e saiu. Acompanhei-o até a porta. Fora da minha casa há muita segurança”, disse o rapaz em mensagens obtidas pela TV Anhanguera.