O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos prendeu nesta segunda-feira (13) o ex-deputado federal cassado Alexandre Ramagem (PL-RJ), de acordo com a Polícia Federal.\nSegundo membros da corporação, ele foi preso por questões migratórias em Orlando, na Flórida.\nPróximo da família Bolsonaro, Ramagem é considerado foragido da Justiça brasileira, após ter saído do Brasil e ficado nos Estados Unidos desde o ano passado.\nO ex-parlamentar foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) à perda de mandato e a 16 anos e um mês de prisão por participar de tentativa de golpe de Estado.\nRamagem estava em situação ilegal nos EUA e foi preso pelo departamento responsável por prender os imigrantes ilegais.\nLula enfrenta cenário de 1º turno mais apertado desde eleição de 2002\nServidores são investigados por suspeita de desvio de insumos do necrotério do HGP