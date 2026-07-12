O radialista e professor Altieres Lemes, foi encontrado com vida neste domingo (12), em um cafezal às margens da rodovia, entre os municípios de Araguari (MG) e Corumbaíba (GO). Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira (9). A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Goiás.\nSegundo a amiga da família e comadre da esposa de Altieres, Heloísa Rodrigues, o radialista foi encontrado vivo.\nFoi encontrado vivo sim, perto do trevo de Tupaciguara. Trouxeram ele pra casa e ele está se recuperando", conta aliviada.\nRadialista desaparece após sair de casa para levar carro a oficina\n'Ele nunca faria isso', diz filha de homem que desapareceu após visitá-la em São Bento do Tocantins\nAinda conforme as informações, um morador de Corumbaíba passava pela rodovia, reconheceu o radialista e o levou, com dificuldades, até o município. Em seguida, Altieres foi encaminhado para atendimento médico.